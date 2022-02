Jardin Santatra – Des demandes d’annulation de la délibération

La présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune urbaine de Mahajanga (CUM) n’a pas caché son opposition concernant une intention de démolir le bain-douche installé près du Jardin municipal Santatra à Mahajanga-be, en face de la cathédrale. « Nous allons trouver une solution pour annuler la délibération prise sur ce Jardin municipal », a-t-elle déclaré, vendredi.

Des propriétaires de nombreux kiosques de transfert d’argent mobile banking, gargotiers et autres com­merçants sont menacés d’expulsion depuis le jeudi 10 février, autour du Jardin de Mahajanga-be. La représentante du nouvel acquéreur a déclaré que, prochainement, des travaux d’aménagement se feront. Les conseillers de la CUM sont également décidés à s’opposer à la cession de la propriété.

« Le Jardin Santatra est un jardin public et un espace vert de loisirs pour les enfants de Mahajanga. Le statut de cet endroit est un domaine privé à usage public. Nous allons déposer une opposition et demande d’annulation, dans l’intérêt général et, en particulier, de la population des habitants de Mahajanga », martèle le président du conseil municipal.

Les conseillers ont ainsi appelé à une solidarité de toute la population pour défendre ce jardin public, qui fait la renommée de la ville de Mahajanga.