Football – Orange Pro League : La CFEM plaide pour le retour du public

Les clubs souffrent de l’absence de spectateurs et de recettes. L’association CFEM a adressé une demande au ministère des Sports, pour demander la levée du huis clos.

On n’est pas encore au stade du cri de désespoir. Mais le contenu de la dernière lettre de l’association des Clubs de football Élite de Madagascar fait état d’une situation particulièrement alarmante. La missive est adressée au ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle « sollicite l’appui du ministère pour l’ouverture des stades au public dans les régions placées sous ‘vigilance sanitaire’ à cause de la Covid-19, que sont Anala­- manga, Haute-Matsiatra et Vakinankaratra », d’après un communiqué de presse de la CFEM.

Les matches programmés dans ces régions se jouent à huis clos depuis plusieurs semaines. Pas de spectateurs équivaut à pas de recettes. Or, les équipes doivent couvrir des dépenses énormes pour suivre la cadence du championnat, avec quasiment un match toutes les semaines.

« Nous avons signé pour jouer le championnat jusqu’à la fin et nous respecterons cet engagement au nom de la passion pour le sport et pour le bien du football malgache. Cependant, nous ne cachons pas nos difficultés à joindre les deux bouts, car l’absence de recettes impacte considérablement sur nos finances », déplore un président de club qui a souhaité garder l’anonymat.

Contrepartie

Les clubs sont en souffrance. « Les matchs à huis clos, imposés dans les stades de HauteMatsiatra, Vakinan­karatra et Analamanga, épuisent financièrement et psychologiquement », martèle le communiqué de l’association CFEM. Pour convaincre le ministère des Sports en plus de cet argument de poids, l’entité en charge de la Pro League a inclus une promesse dans sa lettre. Celle de prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de tout un chacun.

« En contrepartie, la CFEM et les clubs s’engageront à suivre les dispositifs sanitaires préconisés par les autorités locales : gestes barrières, carnet ou certificat de vaccination si besoin, jauge par rapport aux capacités des stades. La CFEM et les clubs comprennent que la santé publique est prioritaire, et veulent collaborer pour la préservation des intérêts de chacun ».

Huit journées ont été bouclées jusqu’à présent. Il reste encore six autres dans le cadre de la saison régulière. S’ensuivront les Playoffs, qui se termineront le 28 mai. Si le MJS répond favorablement à la demande de la CFEM, les clubs sortiront du rouge sur le plan financier et pourront mener le championnat à son terme sans accroc.