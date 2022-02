Espace vert – Le jardin botanique d’Ambohijatovo ouvert au début mars

En phase de finition, le jardin botanique n’attend que quelques semaines avant d’accueillir le grand public.

L’espace vert sise à Ambohijatovo serait bientôt ouvert au grand public au début du mois de mars. En chantier depuis près de six mois, cet espace de vie situé au cœur de la capitale a subi un aménagement total. La population tananarivienne va se donner un rendez-vous avec des spectacles de verdure qui s’étalent sur une surface de 10 000 m2. «

Le jardin botanique s’est succédé à la place de la démocratie sise au même endroit. Le jardin sera principalement dédié aux loisirs, sports ainsi qu’à la découverte. Cet espace à ciel ouvert imite le central parc aux USA», livre Sandrina Randriamananjara, directeur de l’Urbanisme au sein de la CUA. Le jardin servira également à améliorer l’espace de vie des citadins ainsi que les embellissements autour de l’espace vert sont attendus. Deux nouveaux étangs, des arbres ainsi que des espèces endémiques sont installés dans ce nouveau jardin aménagé. « On répertorie près de vingt-deux espèces palmiers et vingt-deux espèces d’arbres dans le parc, dont on y trouve des espèces endémiques de Madagascar. C’est ainsi un parc où la population citadine pourrait se renseigner sur ces espèces », enchaine le responsable.

Entrée symbolique

En tant que centre de loisirs et un centre où les tananariviens pourront faire du sport. Des équipements de sports seront mis en place. Un chemin sera disposé à cet effet. Le chemin piéton sera un parcours de santé. Il y aurait des espaces dédiés aux sports et des espaces dédiés au promenade et repos. Par ailleurs, un bâtiment sera mis en place aux fins de restauration et de centre culturel dans la partie supérieure du jardin.

Le droit d’entrée sera principalement symbolique, selon l’explication de la CUA. Le prix d’entrée ne dépassera pas les 500 ariary, selon les précisions. « Le prix d’entrée servira à financer l’entretien du parc », indique le responsable. Le jardin botanique d’Ambohijatovo est donc prêt à accueillir les visiteurs mais des précautions ont été prises par la CUA afin de le préserver.

Les horaires d’ouverture seront organisés tous les jours à partir de 8 heures à 16h30. Il s’agit de mettre des affiches indiquant les espaces interdits et ceux qui ne le sont pas. Des poubelles de tri seront également mis en place afin que les déchets soient triés et revaloriser ensuite. Dix personnes au minimum seront affectées au contrôle et la sécurisation du lieu. Les gardiens effectueront des patrouilles sur le parc.