Covid-19 – Baisse du taux de positivité dans le Boeny

Le taux de positivité à la Covid-19 a nettement régressé dans la région Boeny depuis quelques semaines. Sur douze cas confirmés positifs traités au Centre hospitalier universitaire de Mahavoky-atsimo, deux cas de forme grave sont enregistrés. Le cumul du nombre de décès est de vingt cinq, comptabilisés au niveau de la direction régionale de la Santé publique de Boeny depuis 2020, mais au moins une cinquantaine avec les décès survenus dans les fokontany de malades qui ne se sont pas fait soigner dans les centres de santé.

À la vue de ces chiffres, la population a tendance à dédaigner les gestes barrières et les mesures sanitaires, et personne ne se protège plus dans les rues. Les masques sont jetés, sauf dans les bureaux adminis­tratifs publics et privés.