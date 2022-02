Antsiatsiaka (Antsampanana) est englouti par les eaux

16 Février 2022 | 18h16

Du jamais vu ! On n’en a jamais vu autant d’eau depuis des décennies à Toamasina. Même le fokontany d’Antsiatsiaka dans la commune d’Antsampanana, à Analanjirofo, Fénérive-est est complètement inondée.

Toutes les maisons et restaurants ainsi que les commerces le long de la route nationale sont submergées. Des stands et des marchandises ont été emportés par les crues. Des habitations sont également détruites.

Depuis hier, il a plu des cordes. Un pont a même été emporté par les eaux de pluies dans cette commune.