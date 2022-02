Administration – Des carnets nouvelle version attendent d’être opérationnels

Dans plusieurs fokontany de la capitale, presque la totalité de la population a eu entre les mains le carnet de fokontany. La nouvelle version est prévue pour de nombreuses raisons. Pour l’instant, les nouveaux carnets sont particulièrement utiles afin de retirer des certificats comme le certificat de résidence ou encore le certificat de vie pour certains.

Pour le cas du fokontany Ivandry, le nouveau carnet est utilisé mais les équipements pour scanner le QR code ne sont pas encore opérationnels, selon les explications d’un responsable du fokontany. « J’ai déjà retiré un certificat de résidence via ce carnet. Mais les informations ont été recueillies à la main», témoigne une mère de famille. Pour le fokontany de Soavinandriana, tous les habitants ont quasiment reçu leur carne t nouvelle version. L’opérationnalisation du scan est attendue pour bientôt. Les matériels sont déjà disponibles, confie une source. Pour les habitants, l’utilisation de ce carnet sera bénéfique.

Pour Alfred Razafintsalama, un habitant depuis près de 25 ans de ce fokontany, le carnet permettra d’alléger la vie quotidienne. « On a utilisé encore l’ancien carnet lorsque j’ai retiré mon certificat de vie qui est utile pour compléter des documents administratifs », indique-t-il. L’attribution de la nouvelle version améliorera le service public au sein du fokontany. Des caractéristiques feront la spécificité des nouveaux carnets. Cette version revue et corrigée sera munie d’un code QR et d’un hologramme. Ce qui permettra de faciliter le référencement des informations de chaque famille ainsi que la délivrance des papiers administratifs dont les citoyens auront besoin