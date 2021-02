Toliara – Un Chef Cisco gifle un enseignant

C’était lors d’une réunion d’assainissement de liste pour valider le recrutement d’enseignants FRAM pour une circonscription de Toliara. Le début de la réunion en huis clos entre les enseignants et les responsables de la circonscription au camp Flayelle RM5, a accusé une heure et demie de retard. « La réunion aurait dû commencer à 8 heures mais à 9h 30, celle-ci n’a toujours pas commencé. L’enseignant qui a été giflé s’est dressé devant une centaine d’enseignants présents pour dénoncer le retard. Il a alors déclaré que l’on nous oblige à venir à 8 heures alors que nous n’avons pas encore mangé ni pris le petit déjeuner, alors que les responsables ne sont pas encore là » explique un enseignant, témoin oculaire de la scène qui tient à être anonyme. « À ce moment là, le chef Cisco arrivait par derrière l’enseignant râleur et lui avait giflé au moment où il avait tourné la tête pour voir les nouveaux arrivants. L’enseignant a vacillé et est tombé près de l’estrade » continue l’inter locuteur. L’enseignant a été relevé par le témoin interlocuteur. La victime n’aurait pas porté plainte. Le chef Cisco n’est pas à sa première claque envers quelqu’un, comme l’ont indiqué ses anciens collaborateurs, lorsqu’il était directeur régional de la communication, il y a quelques années.