DREDD Vakinankaratra – Engagement sur la tolérance zéro

Le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) réitère son engagement sur la « tolérance zéro » au sein de ce département. Une formation sur les procédures d’investigation des agents de la direction régionale de l’Environnement et du Développement durable (DREDD) de Vakinankaratra se tient durant deux jours à partir d’aujourd’hui mardi à Antsirabe.

Il s’agit là d’une concrétisation de la convention signée entre le MEDD et le Bureau indépendant de Lutte contre la corruption (BIANCO) en octobre dernier, dans l’objectif de miser sur la gouvernance environnementale. Signalons que la semaine dernière avec la collaboration de la population l ocale, la DREDD Androy a pu mettre la main sur plus de 800 tortues dans la circonscription de Beloha.

Pour la formation d’Antsirabe, c’est la direction de l’Unité de la Lutte contre la Corruption (DULC) au sein du MEDD dirigé par le Commissaire Divisionnaire Elutin Razafiarison qui est le chef d’œuvre en coopération avec la DREDD de Vakinankaratra. Sans oublier le BIANCO avec comme formateurs: Laza Eric Andrianirina, DG, ensuite Patrick Rabotomanasa, chef service Investigation et Picot Ranaivoson formateur. Seront développés lors de cette séance avec une vingtaine de participants, les principes et modalités d’enquête, la procédure de traitement des doléances et les infractions de corruption.

À part les agents de la DREDD de Vakinankaratra, prennent part aussi le personnel de l’Unité de Lutte contre la Corruption ainsi que les officiers de police judiciaire (police, gendarme et forestier) qui viennent d’intégrer en fin de semaine passée la DULC.