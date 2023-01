TRAITEMENT – Mille plantes médicinales en exploitation

Le Centre national pour l’application de la recherche pharmaceutique (Cnarp) à Ambodivoanjo Ivandry dispose d’un jardin botanique dans lequel poussent plusieurs variétés de plantes, utilisées pour la fabrication de médicaments. Plus de cent vingt espèces poussent dans ce jardin, dont les cent dix sont endémiques. À part cette centaine d’espèces, mille deux cents autres plantes médicinales sont plantées et entretenues par les chercheurs dans d’autres jardins botaniques. La direction générale de la Recherche scientifique au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a visité ce jardin, vendredi. Depuis 2015, le Cnarp a produit une dizaine de médicaments. Il est, surtout, reconnu pour sa contribution dans la lutte contre la Covid-19, par la production de prévention ou de traitement contre cette maladie, notamment, le Covid organics (CVO). Le Cnarp fête ses 45 ans d’existence, cette année.