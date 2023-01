TENNIS- CHAMPIONNAT D’AFRIQUE australe U16 – Mitia et Mirindra championnes

Mitia Voavy Andraina et Mirindra Razafinarivo seront les représentantes de la zone Afrique australe au championnat d’Afrique continentale cette année.

Les deux jeunes raquettes malgaches en la personne de Mitia Voavy Andraina et Mirindra Razafi­narivo viennent de remporter hier dans la capitale zimbabwéenne le titre de championnat d’Afrique australe par équipe chez les U16 filles sur le score de 2/0 contre l’Afrique du Sud. Mirindra Razafinarivo a ouvert les hostilités contre la Sud-africaine Donna Le Roux. Elle a remporté son match en 2 sets gagnants 6/1 6/1. Fidèle à son style de jeu qui est la patience et la contre rapide quand l’occasion se présente, Mirindra Razafinarivo n’a eu aucun problème à terrasser la jeune Sud-africaine car après quelques échanges, elle a étouffé d’entrée son adversaire du jour.

Une fois la machine lancée, elle n’a fait que marcher sur l’eau. Après 26 minutes de jeu, le premier set a été bouclé. Même scénario au second set, la Sud-africaine Donna Le Roux n’a gagné qu’une seule mise en jeu. Le second set a été bouclé en 6/1 en moins de 24 minutes. Après la rencontre, Mirindra Razafinarivo n’a pas caché sa joie. « Je suis très heureuse et très fière d’avoir réussi à se surpasser. C’était une belle expérience pour une première fois », confie la nouvelle championne par équipe.

Dans le second match opposant la Malgache Mitia Voavy Andraina contre la Sud-africaine Morgaan Jordan, Mitia a été expéditive. Elle a battu Morgaan Jordan en 2 manches 6/2 6/1. Avec cette deuxième victoire, Madagas­car a remporté le titre de championne d’Afrique australe par équipe et représentera la zone au championnat d’Afrique continentale. Après son match, Mitia Voavy Andraina explique: « Je suis très heureuse de remporter encore un nouveau titre par équipe. C’est un honneur pour moi d’avoir représenté le pays ».

Aides et considérations

Chez les garçons, ils ont été battus en finale par les Sud-africains sur le score de 1-2. Mirija Andriantefihasina a gagné son match contre le Sud-africain JP Snyman en 2 sets 6/4 6/0 tandis que Mahery Raoily s’est incliné en 2 manches 4/6 4/6. À une victoire partout, les deux équipes ont joué le double pour se départager mais ce sont les Sud-africains qui en sortent vainqueurs en 2 sets gagnants 6/4 6/2.

Pour Hary Manohisoa, parent accompagnateur, il n’a pas oublié de remercier les engagements des parents. « Je remercie les parents qui ont envoyé les enfants au Zimbabwe, ce fut une sacrée charge financière pour chaque famille. J’ai une pensée pour les parents qui n’ont pu financer leur enfant méritant car il nous manquait des représentants en U14 filles et U16 Garçons ».

Quant à Neria Voavy, parente présente sur place, elle a expliqué: « malgré l’inexistence d’aide de la fédération et de l’État, le tennis fait régulièrement honneur au pays uniquement par les efforts des parents. Cette discipline mérite plus d’aides et de considérations. Et tous les parents présents ici et à Madagascar sont tous d’accord avec ça ». L’appel est donc lancé à l’adresse de l’État malgache car c’est le drapeau malgache que ces jeunes raquettes ont porté haut durant ces quelques jours de championnat d’Afrique australe.