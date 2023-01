TAEKWONDO – Chinjok vise désormais l’international

Droit devant. Créé en 2019, le club Chinjok fait une progression impressionnante à sa troisième année d’existence. Les techniciens du club se disent satisfaits des résultats aux championnats de Madagascar de kyorigi (combat) et de poomsae qui se sont tenus à Toamasina du 5 au 7 janvier. Exploit extraordinaire, le jeune club de Chinjok finit à la troisième place du tableau des médailles en combat avec seize médailles dont sept d’or, sept d’argent et deux de bronze. Le club a été devancé par deux grands clubs du pays en l’occurrence Lion qui compte vingt médailles dont douze d’or et Dynamic engrangeant vingt-deux médailles dont huit d’or. Chinjok a pu devancer d’autres grands clubs comme Iarivo Tkd, ATf Toamasina et Sonrang. «C’était notre plus grand défi depuis notre existence, vu le délai très court de préparation. Nous l’avons relevé, haut les mains et nous ne pouvons qu’être fiers» se réjouit le responsable technique du club, Ndretsa Rabeson. À la veille des jeux des Iles, «après avoir excellé au championnat national, nous espérons bien que nos champions pourront briller en compétitions internationales dont très prochainement les jeux des Iles» estime le technicien. Alignant dix-sept combattants, seize d’entre eux ont remporté des médailles en kyorigi dont sept d’or. L’unique médaillé d’or des seniors a été Lucianno, sacré champion des -63kg, en confirmant son titre de champion d’Analamanga et de la section de Tanà-ville, quelques mois plus tôt. Chez les jeunes, Fitia cadet -49kg, Vintan­tsoa cadette -59kg et Valisoa pupille2 -24kg confirment eux aussi leur titre régional. Et les trois autres qui viennent de décrocher leur premier titre national respectif sont entre autres Seya dans la catégorie cadette -41kg, Noah poussin -16kg et Mialy pupille1 -20kg. En poomsae, Chinjok brille avec quatre médailles en présentant huit taekwondoïstes. Deux champions en kyorigi réalisent un doublé en arrachant également le titre en poomsae en l’occurrence Noah et Valisoa. Vintantsoa s’est contentée de la médaille d’argent chez les cadettes et Toky en bonze chez les cadets. Le club compte actuellement une cinquantaine de membres. «Nous projetons d’organiser prochainement un tournoi dans le but de préparer et évaluer nos jeunes en vue des Jeux des Iles en attendant le regroupement» confie Ndretsa Rabeson.