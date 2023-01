SANTÉ – Les médecins mettent en garde contre les « faux médecins »

Des professionnels de santé réagissent, par rapport à une ordonnance médicale « suspecte », publiée sur les réseaux sociaux. « C’est un usurpateur et non un médecin qui a fait cette prescription médicale. Une ordonnance médicale doit contenir, au moins, le nom, le numéro d’ordre et le cachet d’un médecin, mais il n’y en a pas dessus. Il parle d’obstruction lymphatique au niveau de l’œil, mais cela n’existe pas dans le jargon médical ! Et ce qu’il prescrit là sont des compléments alimentaires et non des médicaments », assène le Dr Eric Andrianasolo, président de l’ordre des médecins. Ce patient avait payé 873 000 ariary pour tous les traitements proposés. Les médecins mettent en garde contre la propagation de ces « faux médecins ». « Prenez garde à qui vous consultez en cas de maladie. La prise de certains produits peut être dangereuse à la santé. Ils peuvent endommager les reins. Une fois les reins endommagés, il n’y a plus rien à faire », prévient le médecin. Dans les hôpitaux, les victimes des « faux médecins», seraient nombreuses. « L’hôpital est leur dernier recours. Leurs guérisseurs les renvoient chez nous lorsqu’ils n’ont plus de solutions. Mais souvent, c’est déjà trop tard », indique un anesthésiste-réanimateur d’un service de réanimation d’un centre hospitalier universitaire à Antananarivo. Ce n’est pas la première fois que des professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme face à la propagation des « charlatans ». « C’est dommage que les autorités ne réagissent pas», enchaîne le Dr Eric Andrianasolo.