L’armée clouée au pilori

L’armée a aussi pris pour son grade dans l’homélie prononcée par le pasteur Zaka Arimasy Andriamampianina. En soulignant que l’armée malgache se trouve à la 27e place sur 35 dans le classement des forces africaines, il soutient que la lutte contre l’insécurité ne peut pas se faire sans développement économique. “En plus, les Dahalo sont mieux équipés que les militaires”, déclare-t-il. Sans ambages, il assène, “réduisez le budget de l’armée et augmentez celui de la production pour un développement économique. L’essor économique crée de l’emploi et cela mettra fin à l’insécurité”.