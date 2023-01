JUDO – KAGAMI BIRAKI – Hakudokan fête le grade de 6e dan de Mamy Dongozo

Tradition japonaise. Sous l’égide de la fédération malgache de judo, Hakudokan Judo Club organise depuis 2010 tous les ans au mois de janvier, le Kagami biraki. «Cet événement est une tradition japonaise, l’équivalent de la cérémonie de présentation de vœux pour la grande famille du judo à Madagascar comme au Japon» explique Vola Raoelison, présidente de la ligue d’Anala­manga. L’occasion a été cette fois marquée par la fête et la célébration de l’obtention en 2022 du grade de 6e dan du fondateur de l’Hakudokan JC, Mamy Dongozo Rasolon­draibe. Durant les quarante-cinq ans de pratique du judo de Mamy Dongozo, le multiple champion national des catégories minimes aux seniors, a déjà occupé plusieurs responsabilités au sein de la fédération, entre autres les postes de directeur technique national, entraineur national, et actuellement directeur de la commission kata et membre de la commission de grades. Au programme de l’après-midi du samedi à la petite salle du palais des sports à Mahamasina ont été le défilé des participants, une série de discours des représentants de l’Hakudokan, de la ligue d’Analamanga, de la fédération et de l’ambassade du Japon ainsi que la remise officielle de nouveaux tatamis suivis d’une séance de démonstration et la remise de grade pour les ceintures de couleur et noire. Et cerise sur le gâteau pour clôturer en beauté la cérémonie, a eu lieu le partage du «Koba», le gâteau de riz au miel garnis de cacahuètes, bien enveloppé par des feuilles de bananier signifiant les échanges de vœux de prospérité mutuelles.