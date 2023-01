HAUSSE DES PRIX – Le MICC veille au grain

Les prix de certains produits de première nécessité, en particulier le riz, ont accusé une hausse depuis quelques jours. C’est normal comme c’est toujours le cas en période de soudure. Néanmoins le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation reste vigilant et attentif à toute fluctuation des prix. Outre les variétés de riz local, les prix n’ont d’ailleurs pas beaucoup varié. Le stock de riz importé pour stabiliser les prix est suffisant alors que la mise en vente de Vary Tsinjo à 650 ariary le kapoaka continue dans les points de distribution au niveau des fokontany et dans les épiceries. Le plafonnement des prix est une mesure exceptionnelle permise par la Constitution mais elle ne doit pas être éternelle pour respecter la liberté des prix garantie par l’article 37 de la loi fondamentale. Le plafonnement des prix a été décidé de manière consensuelle et inclusive associant les opérateurs économiques et l’association des consommateurs. Ceci dit les prix plafonds appliqués en mars 2022 sont encore maintenus . Ce qui a permis de stabiliser les prix malgré la hausse du prix des carburants et la hausse des coûts au niveau international. Le sac de riz de 50 kilos coûte entre 101.000 et 102.000 ariary au départ du port de Toamasina. En France par exemple, le tarif de l’électricité a été majoré de 1000% menaçant de disparition plusieurs secteurs d’activité comme la boulangerie. Le MICC joue le rôle de régulateur de prix dans l’intérêt des producteurs, des consommateurs et des distributeurs.