HANDBALL – IHF TROPHY – De gros morceaux attendent l’Akio

Le Rwanda en ouverture. Madagascar par l’intermédiaire des jeunes Akio garçons U20 débutera l’IHF Continental ce lundi à 17 heures. La compétition se jouera du 16 au 23 janvier dans la capitale du Congo à Brazza­ville. À la veille du démarrage de l’IHF Trophy Challenge Continental et de leur premier match contre les Rwandais, les juniors malgaches n’ont pas pu quitter Antananarivo qu’hier après-midi faute de vol. Une course marathon car les jeunes Ankoay feront une escale à Addis-Abeba et n’arrivent à destination que le jour du match qui débutera à 15 heures locales soit 17 heures à Madagascar.

Avant leur départ à Ivato hier, le jeune gardien Ny Aina Herinandrasana a expliqué que « les équipes que nous allons affronter sont les championnes dans leurs zones respectives. Nous connaissons donc à peu près que ces équipes sont supposées toutes fortes. Mais ce qui est sûr, ce sont de très bonnes équipes car on ne devient pas champion de zone par hasard. Il nous appartient de relever le défi ».

Aucun droit à l’erreur

Lors de la deuxième journée, mardi, Madagascar défiera, au gymnase Nicole OBA, le Nigéria, représentant de la zone III, à 11 heures à Madagascar. La troisième journée du mercredi, l’équipe nationale malgache Akio jouera contre le pays hôte (19 heures à Madagascar). Un match jugé très difficile car jouer contre le pays hôte avec ses milliers supporteurs reste toujours un handicap pour l’équipe visiteuse. Les Akio de Madagascar joueront face au Zimbabwe, représentant de la zone VI le 19 janvier à 11 heures, heure de Madagas­car. Le jeudi 20 janvier Madagascar affrontera la Guinée, représentante de la zone II à 11 heures, heure de Madagascar.

Jouer dans une poule unique n’est pas toujours facile car un seul faux pas entrainera un mauvais classement. Donc les jeunes Akio de Madagascar n’auront aucun droit à l’erreur ou tout au moins perdre un match est tolérable sinon il faut dire adieu à la compétition. « La seule première équipe qui remportera le plus des points durant les cinq journées sera sacrée champion de l’IHF Trophy continental et les jeunes Akio de Madagascar devraient utiliser leurs dents de requin pour arracher le seul ticket pour l’Afrique si nous voulons aller à l’IHF Trophy intercontinental qui se déroulera en Pologne cette année », selon Regina Clarisse Raherijaona, présidente de la Fédération malgache de handball.