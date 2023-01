FOOTBALL – VIIe CHAN – Les Barea surprennent les Black Galaxies, 2 à 1

Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe sombrent d’entrée les Étoiles Noires du Ghana. Madagascar a surpris le pays double finaliste du CHAN par 2 buts à 1 hier à Constantine.

Début idéal. Premier match et première victoire historique pour Madagascar qui a surpris le Ghana, double finaliste du championnat d’Afrique des nations (CHAN). Les Barea se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 hier en première journée du groupe E, les Étoiles noires ghanéennes au stade Mohamed Hamlaoui à Constantine. Les Ghanéens sont largement supérieurs en terme de gabarit et sur le papier, mais comme le coach Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro» a annoncé avec détermination lors de la conférence de presse d’avant-match la veille, «le football ne se joue pas sur le papier mais sur le terrain». Et ils l’ont fait à sa toute première participation au CHAN. Les Barea sont allés récupérer la balle haute avec un pressing sans relâche.

Koloina ouvre la marque dès la 11e minute, suite à une erreur du latéral droit ghanéen intercepté par Tsiry qui centre pour Jean Yves. Ce dernier laisse par la suite la finition à Koloina, à deux temps car le portier Danlad arrive encore à repousser le premier tir. Douche froide pour les Barea peu après, l’arbitre libyen Mutaz Ibrahim siffle une faute dans la surface synonyme de penalty. Le capitaine Tantely a donné un coup d’épaule à l’attaquant Afriyie, mais après vérification par VAR, le penalty a été annulé car l’attaquant ghanéen a été déjà en train de glisser avant la poussette du capitaine malgache.

Tombe de haut

Madagascar a déjà été supérieur statistiquement au terme de la première période avec neuf tirs dont quatre cadrés contre six et aucun cadré pour les Ghanéens. Parmi les tentatives malgaches, le tir de loin de Tantely mais qui manque de puissance (23e), et aussi la frappe de Tsiry du côté gauche qui va tout droit au portier ghanéen (40e). Le score a été de un à zéro en faveur des Barea à la pause. Les protégés du coach Roro enfoncent le clou au retour des vestiaires. Tsiry récupère la balle au pied du défenseur latéral droit ghanéen, Randolf puis place le ballon au deuxième poteau en profitant la sortie du gardien de but des Black Galaxies (62e). Tsiry a été après la rencontre élu homme du match. Les Étoiles noires réagissent et dominent largement en deuxième période tandis que les Malgaches ont renforcé le bloc bas pour préserver l’avantage. Cinq minutes plus tard, les Ghanéens réduisent l’écart grâce au but signé Augustine Aguyapong (68e). Le Ghana poursuit d’imposer son rouleau compresseur et a eu une nette occasion dans un cafouillage dans la surface mais Nina a été toujours présent pour sauver les meubles (92e+2). Les Barea ratent aussi le but de KO, Tendry sert Donga qui rate de sa tête à la finition devant but. Vu le forfait jusqu’ici du Maroc, Mada­gascar a déjà un pied en quarts de finale.