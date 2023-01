COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES U20 – Boeny décroche le huitième ticket pour la phase II

Au grand complet. Après un parcours sans faute de deux victoires en autant de rencontres, la sélection régionale du Boeny termine en tête à Boriziny et arrache le huitième et dernier ticket pour la deuxième phase de la coupe des sélections régionales U20 garçons. La première phase de ce groupe s’est déroulée à Boriziny du vendredi au dimanche.

Les Majungais ont même composté leur billet pour la prochaine étape dès la deuxième journée de la phase inaugurale. La sélection de Boeny s’est imposée d’entrée un but à rien face à la formation de Melaky avant de disposer de Sofia par 2 buts à 1 en deuxième journée. Le match de la dernière journée d’hier n’a eu plus d’enjeu. La victoire de 1 à 0 ravie par Sofia face à Melaky le positionne juste à la seconde place mais n’était plus suffisante pour valider sa qualification.

Boeny rejoint ainsi les sept sélections déjà qualifiées le week-end d’avant. Les équipes ayant déjà validé leur qualification sont entre autres celles de Sava à Antalaha, Itasy à Tsiroanomandidy, Atsinanana à Toamasina, Vakinankaratra à Antsirabe, Sud-Est à Manakara, Anosy à Tolagnaro et Sud-Ouest à Ihosy. Ces huit sélections

qualifiées seront réparties en deux groupes de quatre à la deuxième phase qui aura lieu du 25 février au 5 mars. Et les deux mieux classées des deux groupes à l’issue de la prochaine étape joueront la grande finale. Cette coupe des sélections régionales servira pour les techniciens de la fédération de détection et de sélection des joueurs qui formeront les Barea en vue de la Cosafa Cup U20 au mois de décembre.