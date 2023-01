COMITÉ OLYMPIQUE MALGACHE – Défendre les fédérations comme priorité

Simple formalité. Pas de suspense, le président sortant du comité olympique malgache, Siteny Thierry Randrianasoloniaiko candidat unique à sa propre succession est reconduit à la présidence de l’instance nationale du mouvement sportif. Trente-et-une fédérations lui ont confié à l’unanimité le prochain mandat de quatre ans lors de l’assemblée générale élective du COM à Toliara ce dimanche. Comme priorité, «je vais protéger et défendre un peu plus les fédérations. Le mandat que je préfère le plus était le premier, durant lequel, il n’y avait pas de pression politique… Pour ce quatrième mandat, je tacherai de défendre les fédérations car quelques-unes sont, en ce moment, suspendues : le karaté, la pétanque, heureusement que le rugby a trouvé à temps les solutions» argumente le président réélu, Siteny Randrianasoloniaiko. «C’est vraiment la honte, la fédération du karaté est suspendue alors que le président de la République est un karateka, le ministre de la Jeunesse et des Sports est un karatéka… la sanction est tombée à cause de l’ingérence du ministère…et celle de la pétanque suspendue à cause de l’ingérence de la présidence de la République (…) alors que ces disciplines font briller le pays à l’extérieur en compétitions internationales. C’est vraiment impensable» poursuit le patron du COM.

Ingérence

Ce dernier reconnait ses erreurs d’avoir délaissé ces dernières années les fédérations à cause de ses occupations alors que c’est la respon- sabilité et la mission du président du COM de soutenir et d’épauler les fédérations. Concernant l’organisation et la préparation au ralenti des jeux des Iles, le président du COM conscient des soucis de non seulement des sportifs mais tout le peuple malgache, «Je vais rapporter au peuple malgache la réalité car à ce rythme, il serait impossible d’organiser les jeux des Iles à la date proposée. Ceci pour éviter que les fautes de la non tenue des jeux ne retombent sur moi» a-t-il dit avec fermeté. Et pour le cas de la fédération sport boules malagasy, sanctionnée par sa fédération internationale et ne pourra pas jusqu’à nouvel ordre organiser et participer aux compétitions internationales, abordé lors de l’assemblée générale du COM, «L’État, et surtout la présidence devrait intervenir et rattraper ses erreurs le plus vite possible pour régler cette affaire» signale le numéro un du COM. Interrogé sur la possibilité la confusion de fonctions, le sportif et politicien à multiple casquettes, président du COM et de l’Union africaine du judo, député de Madagas­car et pressenti candidat à la présidentielle, a répondu: «je suis pour le moment président du COM. Concernant mes projets politiques, je vais faire prochainement le tour de Mada pour être à l’écoute des citoyens… Si un souffrant ne se plaint pas de ses douleurs, même un bon médecin ne pourra jamais lui apporter son aide et le guérir. Il faut donc détecter ce qui lui fait souffrir». Le dé a été ainsi jeté.