BASKETBALL- SECTION TANA VILLE – Une ouverture de saison célébrée en fanfare

La section de basketball Antananarivo Renivohitra (SBBAR) a démarré la saison 2023 samedi dernier au Gymnase couvert de Maha­masina. Quatre grands matches dont trois finales de la catégorie U13 garçons, U19 filles et U19 garçons et un match de N1B hommes comme ouverture de saison. Lors de son discours, le président de la section de basketball de Tana-ville, Mamisoa Lalaina Rakotomavo n’a pas oublié de remercier les parents et les joueurs et joueuses sans distinction. Il a expliqué que « nous avons choisi ce gymnase couvert de Mahamasina pour démarrer la saison car tous les joueurs de renom du pays sont passés par ce gymnase. Que la nouvelle année 2023 apporte toutes les meilleures choses pour les sports malgaches en général et le basketball en particulier ». Et Mamisoa Lalaina Rakotomavo de continuer: « c’est la première ouverture officielle de la saison d’une section où la foule est venue nombreuse. Au bout d’une année et quelques mois à la tête de la SBBAR, nous avons apporté du renouveau et nous sommes ravis d’annoncer que nous avons reçu le quitus de tous les membres à cent pour cent ». La journée de samedi a été une grande réussite pour la section de basketball de Tana Ville car la foule est venue nombreuse pour célébrer la fête du basketball. La catégorie U13 garçon a démarré la grande finale par la confrontation directe entre les garçons U13 ASSM contre JCBA. Les joueurs de l’Assm ont remporté le match en s’imposant sur le score de 60-41 (14-12, 12-14, 18-14 et 18-3). Dans la deuxième finale opposant les U19 filles de MB2ALL contre LUCADRO, les protégées de coach Ndranto ont dominé le match et elles ont ravi le titre de championne présaison sur le score de 49-42 (7-12, 18-12, 7-11, 17-7). C’était un match très disputé jusqu’au coup de sifflet final. Les jeunes de Lucadro ont posé beaucoup de problèmes aux jeunes de MB2ALL mais en fin stratège, coach Ndranto a donné une simple explication: « ce n’est que le début de la saison, les jeux ne sont pas encore bien rodés et mes joueuses commencent à jouer ensemble pour quelques-unes. Je ne fais que tourner mes effectifs et j’ai eu confiance que mes joueuses remporteraient à coup sûr le match.»