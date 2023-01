ART DU CHOCOLAT – Edenia s’inspire de l’île paradisiaque

L’école de chocolat Edenia valorise les villes touristiques de Madagascar à travers leur gamme de chocolat fabriqué par les élèves.

Chaque ville de la Grande île a sa propre histoire». C’est la raison pour laquelle Achille Rajerison, fondateur de l’école de chocolat Edenia Nanisana et ses collègues ont eu l’idée de raconter les valeurs culturelles de ces villes à travers leur marque de chocolat bio et artisanale, y compris le criollo de Manambato, le trinitario de Manambato, l’éclat de Vatomandry, l’Ambila, le Pangalanes ainsi que l’or noir de Brickaville. «Les noms attribués au chocolat ont tous des significations. C’est à travers le cacao, l’un des produits phares du Pays que nous racontons la beauté de ces villes, y compris celle de Brickaville qui n’a pas de pétrole mais doit s’enrichir avec le cacao et le sucre qu’il possède» affirme Achille Rajerison, fondateur de l’école de chocolat Édenia. Presque tous les chocolats fabriqués à l’Edenia sont faits par les élèves dont le moins âgé a 7 ans.

«Toutes les tranches d’âges sont les bienvenues à l’Edenia. Nous avons déjà formé plus de deux cents personnes dont cent personnes pour devenir des artisans. C’est possible de maîtriser les techniques du chocolat en un mois et souvent nous exposons les œuvres de nos élèves» ajoute-t-il.

Plusieurs types

À part le chocolat au lait et noir, d’autres parfums comme le Combava, la Baie rose, et le gingembre sont aussi disponibles. «De nombreuses personnes pensent que le chocolat est interdit au

diabétique alors qu’il y a des chocolats sans sucre et qui peuvent être curatif» explique Achille. L’ Edenia chocolat a célébré sa deuxième année d’existence le samedi dernier et a décerné des certificats aux élèves qui sont à terme de leur formation. Aussi, l’Edenia fera une exposition en dehors du Pays où il montrera le savoir-faire malgache dans l’art du chocolat en mois de mars.