AApologie de la tolérance

L’histoire n’a fait que confirmer la célèbre affirmation d’Aristote selon laquelle « l’homme est un animal politique ». Le génie humain, concrétisé par ses réalisations qui, en trois millions d’années, ont complètement métamorphosé le monde, n’a pu s’épanouir qu’en considérant la vie sociale comme élément vital de l’équation. Et la société humaine est cette formidable cohabitation de cerveaux qui sont, chacun, des déploiements individuels de ce qu’on décrit comme l’intelligence humaine qui a façonné des opinions, des croyances, des convictions, des réflexions, … différentes voire antagonistes mais qui sont comme des combustibles nécessaires au dynamisme de la machine. Car une société uniforme, dans laquelle tous les membres marchent sous l’égide total de mêmes principes, serait stagnante et le pire cauchemar de ceux qui ont la phobie du totalitarisme. Selon la mythologie grecque, après avoir mis de l’ordre dans le cosmos qui a été précédé par le règne du chaos, la stabilité et l’immobilité de l’harmonie étant établies, les dieux ont fini par s’ennuyer et ont alors décidé de créer les hommes et les animaux pour mettre de « l’animation » dans cet univers où il ne se produisait rien d’intéressant.

Un monde qui souffre d’une carence en diversité, dans lequel chacun est programmé selon les mêmes idées et marche tous en suivant la même lumière, succombera à la maladie qui a atteint la ruche de la fable des abeilles de Mandeville dont les habitants étaient tous, sans exception, vertueux à l’extrême, causant le dépérissement fatal de leur habitat qui n’était plus entretenu par l’industrie et le commerce. L’homme ne met en acte sa nature que dans la réalisation d’une vie sociale selon Aristote mais, rajoutera- t-on, dans une société qui tolère les différences. Le récit biblique de la tour de Babel nous fait comprendre que l’humanité a été condamnée à la dispersion. La dislocation provoquée par l’éclatement de la langue primitive a aussi, inéluctablement, formé une constellation de cultures qui ont, chacune, contribué au scintillement d’une humanité multicolore. Or le dogmatisme connait récemment des moments intenses d’excitation, menaçant d’éteindre cet éclat et d’instaurer une sombre intolérance en cherchant à imposer sa « vérité » aux autres, qui ont pourtant aussi leur « vérité » et leurs valeurs mais qui peuvent être qualifiées de « démoniaques » par les adversaires les plus fanatiques. Et cette année pourrait aussi être celle d’un énième attisement des feux de la haine qui peuvent aisément brûler quand l’ivresse de la politique, hautement inflammable, s’en mêle.

Et au milieu de tous ces conflits, dont certains ont déjà connu leur phase d’ébullition pendant que les autres attendent leur heure, résonnent les fameuses paroles du sage Confucius : « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse, ne l’inflige pas aux autres. » Une des rares citations qui devraient faire l’unanimité car répondant aux critères de l’impératif catégorique d’Emmanuel Kant qui a écrit : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle ». Et pourtant …