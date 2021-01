Propagation de la covid-19 – Confinement obligatoire pour les porteurs du virus

Face à la montée du nombre de nouveaux cas de coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé cette semaine des mesures pour juguler le mal.

Le ministère de la Santé publique s’active, face à la recrudescence du coronavirus. Son ministre, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao, annonce de nouvelles mesures pour éviter la propagation du virus. « Les malades qui présentent les symptômes de la maladie seront hospitalisés. Ceux qui sont porteurs sains, vont pouvoir suivre des traitements à domicile où ils resteront confinés jusqu’à leur guérison. Ils vont faire une lettre d’engagement qui indique qu’ils ne sortiront pas de chez eux pendant leur traitement », déclare-t-il, mardi. Le professeur rappelle que le traitement de la maladie à Covid-19 est gratuit.

Il annonce, par ailleurs, la réouverture du village Voara à Andohatapenaka. « Nous pourrons encore constater une hausse du nombre des porteurs du virus de Covid19, jusqu’à dimanche. Nous allons rouvrir le centre de traitement au village Voara à Andohatapenaka pour les personnes qui présentent les symptômes de la maladie. Elles vont pouvoir y effectuer des tests de dépistage gratuits. Et si besoin, il y aura un centre de traitement des malades », explique-t-il.

Le non- respect des gestes barrières a entraîné le regain de l’épidémie de coronavirus, notamment, à Analamanga, à Vatovavy Fitovinany, à Matsiatra Ambony et à Boeny. Hanitrala Jean Louis Rakotovao invite tous les responsables à prendre des mesures envers ceux qui bafouent ces mesures sanitaires. Le respect des gestes sanitaires est la seule condition de la non-propagation du virus de Covid-19, et donc, du non-retour au confinement.

Lundi, le professeur a déclaré que la situation est maîtrisée, malgré la hausse des cas. Il a indiqué, dans la foulée, que son ministère fera de son mieux pour éviter le retour au confinement. Mardi, le ministre a déclaré que « le laisser-aller ne doit pas être toléré. Tout le monde doit porter un masque, se laver les mains avec du savon ou utiliser du gel désinfectant. Le retour ou non au confinement dépend du respect de ces gestes », souligne-t-il.