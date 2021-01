Énergie scolaire

Une tradition remise au goût du jour. Les meilleurs élèves aux examens ont été reçus et récompensés par le président de la République à Iavoloha. Un moment privilégié, un moment d’éternité, un souvenir impérissable pour ces jeunes qui font pâlir d’envie leurs camarades d’école. Ils sont partis d’Iavoloha les mains chargées de cadeaux. Une bicyclette, un ordinateur, un Rakibolana, des livres, un compte épargne…De quoi motiver davantage ces jeunes à l’avenir.

Durant la première République, les meilleurs élèves avaient droit à un déjeuner avec le président Philibert Tsiranana au palais d’Andafiavaratra. Certains avaient bénéficié d’une bourse pour pouvoir continuer leurs études primaires, secondaires ou universitaires. On les appelait les pupilles de la Nation.

Une initiative salutaire que l’on peut bien reprendre pour aider les parents et les jeunes qui sont dans le besoin. De surcroît dans une conjoncture de plus en plus difficile. La principale cause de la déscolarisation reste la difficulté des parents à assumer les frais de scolarité de leurs progénitures. Des mesures ont été prises comme la suppression des droits d’inscription, les émoluments des maîtres Fram, la dotation en kits scolaires, la mise en place des cantines scolaires mais il y a toujours des défaillances liées à d’autres facteurs. Même dans les écoles publiques de la capitale, l’absentéisme atteint une proportion importante. Les parents préfèrent que leurs enfants les aident à trouver de quoi mettre sous la dent que de perdre du temps sur les bancs de l’école.? Ils viennent en classe sans crayon ni cahier et passent leur temps à bailler. Certains n’ont pas mangé le matin et n’ont aucune attention au cours dispensé.

Des tristes réalités monnaie courante dans les établissements publics. La situation est pire ailleurs qu’à Tana. C’est ainsi qu’il faut tirer un grand coup de chapeau à ses élèves qui viennent de l’autre bout du monde et qui arrivent à monter les échelons un à un pour arriver au sommet.

L’éducation a également besoin d’une énergie renouvelable pour être performante et s’inscrire dans la durée. Cela ne pourrait être que l’énergie scolaire. C’est plus qu’un tosika fameno, c’est un véritable soutien indéfectible pas seulement pour les élèves mais aussi et surtout pour le personnel enseignant, parent pauvre des trois dernières républiques. Il n’y a pas de bons élèves sans enseignants de qualité.