Ambohitsoa – Embardée spectaculaire d’un mastodonte

Le conducteur d’un poids lourd a payé au prix fort son imprudence. En effectuant une manœuvre, son camion de marque Mercedes s’est renversé dans un ravin. Le sinistre s’est produit pendant une manœuvre à Ambohitsoa-Ivanja, près du pont. D’après les informations recueillies sur place, l’accident s’est produit hier, lorsque le conducteur a commis l’irréparable en reculant, pour se ranger au bord d’une jetée. Fragilisée par l’humidité après la pluie qui s’est abattue avant-hier, celle-ci a cédé sous le poids du camion, l’emportant avec elle.

Le véhicule est réduit en amas de ferrailles inextricables. La cabine est littéralement comprimée avec toute la remorque. Après le tonneau, la Mercedes a terminé sa course les six roues en l’air. Ayant eu beaucoup de chance, le chauffeur du camion a eu plus de peur que de mal. Il est sorti indemne de l’accident bien que les dégâts matériels soient très importants.

Jusqu’à hier, le propriétaire du poids-lourd, accompagné d’une poignée d’hommes, s’est encore affairé pour dégager le camion. Après avoir fait sortir le contenu de la remorque, ils ont envisagé l’intervention d’une dépanneuse.