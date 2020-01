Régions – Les gouverneurs soumis à une obligation de résultats

Des résultats concrets et quantifiables sur le développement de leur région sont requis des gouverneurs. Un premier bilan d’exercice sera fait en milieu d’année.

La performance. C’est ce qui est attendu des gouverneurs en matière de développement. Andry Rajoelina, président de la République, l’a rappelé hier, aux onze gouverneurs de région déjà nommés, durant une visite de ces derniers à Iavoloha, pour présenter leurs vœux de Nouvel An. Il a souligné que leur mission consistait à booster le développement local.

« Si nous avons choisi l’appellation de gouverneur, si nous avons mis en place les gouvernorats, c’est parce qu’il y a des objectifs de développement majeurs à atteindre dans chaque région », déclare le chef de l’État. « Je le redis, plus aucun district ne doit être laissé pour compte dans les actions de développement. (…) c’est la raison pour laquelle vous avez été nommés. (…) Les gouverneurs doivent être les pierres angulaires des actions de développement, en collaboration avec les maires et les députés », insiste-t-il.

Aussi les sièges vacants à la tête des régions seront-ils complétés incessamment. Le chef de l’État a, du reste, requis un programme d’actions de chaque gouverneur de région. Un document qui devra compiler les besoins et les priorités des collectivités sous leur autorité. À l’entendre, il attend des gouverneurs plus que de superviser des projets d’infrastructures. Il a soulevé l’exemple de l’amélioration de la qualité de l’éducation et même la lutte contre l’insuffisance alimentaire.

Évaluation

Comme l’a souligné le locataire d’Iavoloha, l’État s’engage à appuyer les gouvernorats des régions. Une convention portant sur les subventions attribuées à chaque gouverneur a été signée, en décembre.

Le Président a indiqué hier, que les engins pour la réhabilitation des routes seraient mis à leur disposition prochainement. En attendant leur programme d’actions, les gouverneurs des régions auront à concrétiser les objectifs fixés par le pouvoir central. Hier, à Iavoloha, il a été dit qu’à partir de cette année, le défi était de construire « mille salles de classe ».

Dans un discours prononcé à Fianarantsoa, en septembre dernier, Andry Rajoelina a déclaré que chaque gouverneur aurait à dégager, terrasser et paver, au moins, cent kilomètres de routes et pistes intercommunales par an. Chacun devra, également, atteindre un minimum de trente salles de classe bâties chaque année. Le communiqué du conseil des ministres ayant nommé les gouverneurs, avait indiqué que leurs actions doivaient « impacter directement sur le quotidien de la population ». Il a été indiqué, hier, qu’une évaluation serait faite en milieu d’année.

Autant pour le citoyen lambda, qu’une partie des responsables au sein de l’administration, le rôle et les attributions des gouverneurs sont relativement confus. Les propos du président de la République soulignent ainsi qu’ils sont là pour s’atteler au développement des régions, en collaboration avec les élus locaux et les parlementaires. En l’absence de programme d’actions clair et concret, probablement, certains d’entre eux tentent de s’illustrer en marchant sur les platebandes d’autres autorités locales.

Accent sur l’indépendance de la CENI

Outre les onze gouverneurs de région, les membres de l’Académie Malgache et ceux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ont successivement présenté leurs vœux au Président de la République, à l’occasion de cette nouvelle année. Profitant de la présence de la presse, Andry Rajoelina a affirmé qu’il n’avait jamais remis en question, ni fait quoi que ce soit pour écorcher l’indépendance de la CENI. Le chef de l’État a indiqué que certains affirment qu’il convoque fréquemment le président de la CENI pour lui donner des directives.

« C’est totalement faux. Depuis mon élection à la présidence de la République, c’est à cette présentation de vœux que le président de la CENI et moi nous nous rencontrons à nouveau », a défendu Andry Rajoelina. Et de conclure : « Je n’ai jamais fait quoi que ce soit pour influencer les résultats d’une élection. Je ne fais pas, n’ai jamais fait et ne ferai jamais de fraude électorale ».