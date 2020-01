Musique « Ba-gasy » : « Gasy Petaka » honore le folk malgache

Un rendez-vous qui promet d’enchanter tous les amateurs de bà-gasy et de la musique folk. « Gasy Petaka » s’affiche comme un joyeux concert inédit que le public aura le plaisir d’apprécier sur la scène du Planet M sise à Alasora, ce 18 janvier à 14h30.

Outre le fait d’être un concert enchanteur qui vous bercera des rythmes acoustiques à la guitare des artistes qui seront sur scène, ce sera aussi l’occasion de se congratuler pour cette nouvelle année.

Quoi de mieux pour représenter donc ce fameux « Gasy Petaka » que des groupes qui respirent bon le typiquement malgache. Ainsi, on retrouvera Kolibera, Ifanihy, Efajoro et Manan’Ara pour nous éblouir, une fois de plus, de leur maîtrise de la guitare et plus encore.

Des incontournables du genre, ils amusent et conscientisent le public à la fois d’une manière mélodieuse et chaleureuse.

À leur manière, généralement armés d’une guitare, ils chanteront les méandres de la société, mais aussi des scènes de vie de notre quotidien en chanson.

Entre les chansons à texte et les compositions qui scandent la beauté du terroir malgache, le public qui y répondra présent aura en plus le plaisir de festoyer avec eux.