Football – Hery Bastien rejoint les Barea

Nicolas Dupuis a annoncé sur la télévision nationale, qu’il avait convaincu un nouveau joueur de rejoindre les Barea. Il s’agit de Hery Bastien. Âgé de vingt-sept ans, il évolue aujourd’hui à Linfield, en Irlande. Il a débuté sa carrière professionnelle au Paris Saint-Germain II, en 2010. Deux ans plus tard, il a pris la direction de l’Angleterre, pour s’engager avec Sheffield. Malheureusement, l’expérience n’a pas abouti et il a été transféré chez Rochdale. Il a grandement contribué à la montée de son club en League One en 2013. Par la suite, il a enchainé avec deux autres formations, à savoir Carlisle United et Accrington Stanley.

2017 marque un tournant dans sa carrière, quand il part pour l’Irlande, chez Limerick d’abord, puis Waterford et Linfield. C’est avec Waterford qu’il a réalisé son exercice le plus abouti, en 2018, raflant au passage les trophées de meilleur joueur et du plus beau but de la saison.

Hery Bastien était dans le viseur de Nicolas Dupuis dernièrement. Il a déjà joué en équipe de France U18, mais jamais en équipe A.

Milieu versatile

De ce fait, il est éligible pour intégrer la sélection de sa nation d’origine, selon les règles en vigueur à propos de la naturalisation.

Milieu relayeur versatile, il est capable de se projeter vers l’avant, mais aussi de défendre comme une sentinelle. Il rejoindra un secteur déjà très riche chez les Barea, avec Abel Anicet Andrianantenaina, Marco Ilaimaharitra, Ibrahim Amada, Rayan Raveloson et Dimitri Caloin, pour ne citer qu’eux. Il apportera une solution supplémentaire pour Nicolas Dupuis. Et ce, sachant que le technicien français avait rencontré un dilemme dans l’entrejeu lors des précédentes sorties, avec les blessures de Marco Ilaimaharitra et de Rayan Raveloson.