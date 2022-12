Transformation – Madagascar leader dans les poissons fumés/séchés

Sur la plus haute marche du podium . Selon des chiffres disponibles d’une étude , en Afrique , Madagascar produit 5 900 tonnes de poissons fumés/séchés par an. Ce qui fait de la Grande île le premier producteur en la matière sur le continent. Ces produits riches en protéines et à prix abordable se conservent facilement à température ambiante. Les poissons fumés/séchés sont prisés par la population malgache à faible revenu mais restent encore mal connus des consommateurs. De plus, l’infestation par les insectes entrave la conservation de ces produits. L’étude a eu pour but d’évaluer les caractéristiques de ces poissons, puis d’améliorer les méthodes ancestrales de fabrication et de conservation.