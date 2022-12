TRAIL DE VILLÈLE – Hobilalaina et Nathalie brillent à La Réunion

Les coureurs de fond de la Grande ile irréprochables. Podium cent pour cent malgaches chez les hommes au Trail de Villèle qui s’est déroulé ce weekend à La Réunion. Le coureur d’Itasy, Hobilalaina Andrianirina, double vainqueur de l’Utop et porte-fanion malgache il y a quelques mois à Grenoble, a franchi en premier la ligne d’arrivée du Trail court sur une distance de 24km. Il l’a bouclée avec un temps scratch de 1h41’36. Hobilalaina réalise un doublé en terminant premier au classement général et dans la catégorie des séniors. Le coureur du Crown Vakinankaratra, multiple champion de Madagascar en semi-marathon et crosscountry, Fulgence Rakotondrasoa, finit en seconde position (1h43’22) suivi de Mampi­traotsy du Cospn de Boeny, inamovible champion national en marathon et crosscountry (1h51’25). Chez les dames, la récente championne de Madagascar en crosscountry et vice-championne en semi-marathon, Nathalie Rasoanirina du club CAMI d’Itasy, surclasse au sprint final la Réunionnaise Emilie Maroteaux. La Mal­gache l’a devancée de 14 secondes avec un chrono de 2h08’06. Une autre jeune coureuse de fond de la Grande ile, Nancy Razafindrafara, complète le podium (2h17’7). Le Trail figure pour la première fois parmi les épreuves au programme des Jeux des Iles au mois d’aout 2023 sur le sol malgache.