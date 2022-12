Tourisme – Hôtellerie et restauration, Sainte-Marie s’initie

Il était temps Un nouveau centre de formation professionnelle Fanorona, destiné aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration, ouvert gratuitement aux jeunes de Sainte-Marie. Une des trois destinations touristiques de Madagascar connues dans le monde entier. Les bénéficiaires, une vingtaine, vont suivre une formation de six mois offerte par des enseignants et experts de Vatel Madagascar. C’est dire sur la qualité des cours dispensés. Ce projet est « co-financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international ,Usaid Madagascar, dans le cadre du programme « Matching Grant » de Mitsiry, géré par Miarakap », indique un communiqué du programme Miarakap. Le gouvernorat d’Analanjirofo parle d’une « réponse à des sollicitations faites par les autorités régionales lors d’une visite présidentielle dans la localité ». Le premier centre Fanorona a été ouvert en 2018 à Morondava.à eux de déplacer les pions pour occuper les points stratégiques de l’échiquier touristique.