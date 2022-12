RN4-ANKAZOBE – Un étudiant et une enseignante périssent

Un accident mortel de voiture s’est produit sur la RN4, à 20 km au nord d’Ankazobe, hier entre 5h30 et 6 heures du matin. Il implique un taxi-brousse venant de Boriziny et se dirigeant vers Antananarivo. Parmi les passagers, un étudiant de 24 ans en deuxième année de Gestion à l’Université d’Ankatso, et une professeure des Sciences de la vie et de la terre (SVT) au lycée de Boriziny n’ont pas survécu. Treize autres personnes ont été blessées. Elles ont été évacuées à l’hôpital d’Ankazobe. Elles sont toutes hors de danger après avoir reçu les soins que nécessitait leur état et ont pu rentrer chez elles, aux dernières nouvelles. Le conducteur est sorti indemne du drame. Il a été placé en garde à vue et enquêté pour homicide involontaire. Il aurait avoué avoir roulé à tombeau ouvert. Les gendarmes présents sur les lieux de l’accident ont d’ailleurs constaté un excès de vitesse. L’accident s’est produit sur une ligne droite. Le chauffeur a voulu contourner des nids-de-poule et a brusquement perdu le contrôle. Le véhicule s’est couché sur le flanc droit sur la chaussée. Le taxi-brousse a quitté Boriziny, mardi. Celui qui l’a précédé, est bien arrivé à Antananarivo.