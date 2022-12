NATATION – Mondiaux – Jonathan améliore son propre record national

Thaïlande, Jonathan Harivony Raharvel actualise le record national en 100m brasse. Ce mardi aux Mon­diaux sur petit bassin au Sports end Aquatic Center de Melbourne en Australie, le nageur du Cosfa a parcouru la distance avec un nouveau meilleur temps national de 1:01:84 contre son ancien chrono de 1:02:73 effectué il y a quelques mois au championnat thaïlandais. «C’est le fruit d’un dur travail et d’entrainement biquotidien au centre. Il faut poursuivre dans ce sens pour réaliser un temps en dessous de la barre d’une minute que j’espère atteindre prochainement. Et j’incite nos nageurs locaux de faire avec le soutien, bien sûr, de l’État pour arriver à cet objectif et remporter des médailles aux Jeux des Iles», confie Jonathan Raharvel. Ce dernier comme la nageuse numéro un nationale, Idealy Tendrinavalona, a fini à la quatrième place de leur série respective. La sirène du club Cosra de Vakinanka­ratra termine au pied du podium de sa série en 100m dos. «Nous les nageurs locaux devrions suivre le rythme d’entrainement dans les centres de haut niveau pour obtenir de meilleurs résultats aux jeux des Îles», réitère Tendrinavalona. Cette dernière prendra le départ du 50m dos ce jeudi tandis Jonathan sera en lice samedi, à l’épreuve de 50m brasse.