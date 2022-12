LUTTE CONTRE LA POLLUTION – Des ménages deviendront des capteurs de qualité de l’air

Des experts en qualité de l’air sensibilisent le public sur l’importance de la qualité de l’air. Ils les encouragent à devenir des citoyens-scientifiques.

Des citoyens-scientifiques. Les citoyens sont encouragés à mesurer la qualité de l’air. Des capteurs de qualité de l’air seront installés chez les ménages intéressés par ce projet. « Nous allons installer des capteurs de qualité de l’air au niveau de plusieurs endroits, afin de conscientiser la population sur le problème de la pollution de l’air. L’objectif de ce projet est d’inviter les gens ordinaires à mesurer et à surveiller la qualité de l’air. », lance le Dr Lova Marline, de l’association Vahatra- Kew Madagascar Conservation Center, qui copilote l’utilisation de capteurs et de bio-indicateurs à faible coût, pour mieux identifier les sources, les niveaux, la composition et les schémas spatiaux et temporels de la pollution atmosphérique, avec Zo Rakotomavo, météorologue. Le Dr Linda Geiser, de l’U.S. Forest Service, qui est en visite à Madagascar dans le cadre d’une étude de surveillance mobile de la qualité de l’air, d’une durée de deux semaines, collabore avec les experts malgaches, dans la réalisation de ce projet. Un ménage à Antsakaviro s’est déjà porté volontaire. D’autres capteurs seront installés à Ankatso, à Ambatobe, et à Ankatso, prochainement.

Particules fines

Les informations sur les qualités de l’air mesurées par les citoyens et par les moniteurs de la qualité de l’air sont disponibles sur le site web de l’ambassade des États-Unis, sur Twitter @AntananarivoAir et sur le site web AirNow de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et diffusée sur la chaîne nationale.

Surveiller les concentrations des particules fines s’avère important. « Près d’un Malgache sur trois meurt prématurément à cause de la pollution, et près de la moitié de ces décès sont liés à la pollution atmosphérique. L’exposition à l’air, à l’eau et au sol contaminés sont les principaux facteurs de risque de maladie et de décès dans le pays, selon les données du Plan d’Action de Madagascar sur la Santé et la Pollution ». A Madagascar, la qualité de l’air annuelle serait encore bonne. « Elle se dégrade durant les mois d’octobre, de novembre et de décembre. Les concentrations des particules fines PM 2.5 ont été particulièrement très élevées, depuis le début du mois d’octobre. Les conditions météorologiques ont atténué cette pollution. », indique Zo Rakotomavo. Si nous continuons avec les feux de brousse, l’utilisation excessive des véhicules, la production de briques, qui sont considérés comme les principales sources de la pollution de l’air, la qualité de l’air va se dégrader et risquera d’être dangereuse à la santé tout au long de l’année, comme c’est le cas à New Delhi.