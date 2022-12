JEUX DES ÎLES 2023 – Réunion du CIJ – Quatre villes pour accueillir les vingt-trois disciplines

La onzième édition des Jeux des iles de l’océan Indien aura bel et bien lieu à Madagascar en 2023. Le Conseil permanent international des JIOI tranchera la date exacte d’ici vendredi.

Les représentants des sept pays membres du Conseil permanent international des Jeux des iles de l’océan Indien (CIJ) entre en conclave pour une durée de trois jours, du 14 au 16 décembre au Novotel à Ivandry. Les représentants de Maurice, des Maldives, de Mayotte, des Comores, de La Réunion, des Seychelles et, bien entendu, de Madagas­car, le pays d’accueil, sont tous présents. La dernière réunion de deux jours s’est tenu au même hôtel à Ivandry au mois de janvier. L’objectif est de constater de près la détermination du clan malgache d’une part, et d’autre part, de balayer tous les doutes des iles sœurs quant à la tenue des JIOJ à Mada­gascar.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto Raharoarilala, a parlé au nom de l’État malgache et a soutenu que « Madagascar est prêt à recevoir les JIOI de 2023. L’État malgache réitère son engagement que ce sera une belle rencontre sportive qui montrera l’unité des jeunes de l’océan Indien. Concernant Madagascar, deux regroupements sont au programme à partir du mois de février. L’un se fera à l’extérieur comme en Chine (cinquante et un athlètes), en France, en Afrique et à Bulgarie. L’autre aura lieu à Madagascar. Tous les calculs et études ont été faits pour que Madagascar sorte premier de cette édition jouée à la maison ».

Concernant le Village des jeux, en construire un nouveau semble impossible vu l’approche de l’évènement. Des solutions simples et efficaces sont déjà adoptées. Pas moins de treize grands hôtels, d’une capacité d’accueil de plus de deux mille sept cent onze lits, hébergeront toutes les délégations (Novotel, Colbert, Radisson Blu, Carlton, Ibis, Centell, Paon d’or, Asia & Africa Hotel, le Louvre, San Cristobal, Orchid Hotel, Island Continental Hotel et Anouk Hotel.

Thomas Bach en invité spécial

Le président du Comité olympique malgache (COM), Thierry Siteny Randrianaso­loniaiko, en prenant la parole, a affirmé que le président du Comité international olympique (CIO) sera l’invité de marque lors de ce rendez-vous indiano-océanique. « La onzième édition des JIOI en 2023 sera la première édition à laquelle une délégation du COI, sous la direction de Thomas Bach, assistera en tant que notre invité spécial. L’objectif de cette présence est de faire en sorte que les JIOI soient incorporés dans un calendrier olympique à partir de cette édition. »

Et le président du COM de continuer: « Les vingt-trois disciplines ont été toutes retenues et quatre villes de Madagascar sont prêtes comme terrains de jeux. Nous luttons farouchement contre le dopage pour la sincérité des jeux. En ce qui concerne les infrastructures, malgré un net retard, Madagascar disposera avant le début des jeux de toutes les infrastructures qui respecteront les normes internationales.

Selon Antonio Gopal, président du CIJ, « malgré quelques retards, le CIJ fait confiance en la capacité de Madagascar de faire de ces jeux une réussite pour l’honneur des iles de l’océan Indien ».

Quatre villes comme site des jeux

Ville d’Antananarivo: Athlétisme et l’athlétisme handisport au stade Barea et à Alarobia; le basketball au Palais des sports de Mahamasina; le judo et l’haltérophilie au gymnase d’Ankorondrano; le football au stade de Barea et à Vontovorona; le handball, la boxe, le kickboxing, le badminton et le tir à l’arc au Complexe sportif de Vontovorona; le cyclisme sur la route nationale; la pétanque au boulodrome Fitaratra; le rugby au stade Makis à Andohatapenaka; le tennis à l’Acsa d’Ambohidahy; l’équitation à la COT d’Ilafy; la lutte au Palais des sports de Mahamasina (petit palais)

La ville de Mahajanga: le Beach soccer et le Beach volley, la natation, le volleyball, le taekwondo et le karaté

La ville de Sainte-Marie: la voile

La ville de Fort-Dauphin: le surf