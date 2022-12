Huawei signe avec OPPO un accord mondial de licences croisées de brevets

[Shenzhen, Chine, 9 décembre 2022] Huawei et OPPO ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord mondial de licences croisées de brevets, qui couvre les brevets essentiels des normes cellulaires, y compris la 5G.

« Après plus de 20 ans d’innovation continue, Huawei a développé plusieurs portefeuilles de brevets de grande valeur sur le marché mondial dans des domaines tels que la 5G, le Wi-Fi et les codecs audio/vidéo », a déclaré Alan Fan, Chef du Département de la propriété intellectuelle de Huawei. « Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de licences croisées avec OPPO. La reconnaissance mutuelle de la valeur de la propriété intellectuelle entre les entreprises constitue une étape importante pour favoriser un cycle positif d’innovation et de recherche dans les normes à haute valeur ajoutée : investir, recevoir des retours sur investissement, puis réinvestir. Cela permettra à notre industrie de continuer à innover et de fournir aux consommateurs des produits et services plus compétitifs. »

« Le Groupe est très heureux de conclure un accord de licences croisées de brevets avec Huawei. Cet accord démontre à suffisance que les deux sociétés reconnaissent et respectent grandement la valeur de la propriété intellectuelle de chacune. C’est un accord gagnant-gagnant pour les deux parties », a déclaré Adler Feng, responsable de la propriété intellectuelle chez OPPO. « Nous préconiserons, comme à notre habitude, l’établissement d’un écosystème de propriété intellectuelle durable et sain, où les litiges en matière de propriété intellectuelle peuvent être résolus par des négociations à l’amiable et où la valeur des brevets de chaque entreprise est hautement respectée. »

À propos de Huawei

Fondée en 1987, Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de technologies de l’information et des communications (TIC) et d’appareils intelligents. Nous comptons 195000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde. Notre vision et notre mission consistent à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde intelligent et entièrement connecté. À cette fin, nous œuvrerons en faveur d’une connectivité omniprésente et d’un accès inclusif aux réseaux, jetant ainsi les bases d’un monde intelligent ; nous apporterons le cloud et l’intelligence aux quatre coins du monde pour fournir une puissance informatique diversifiée là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin ; nous construirons des plateformes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; et nous redéfinirons l’expérience utilisateur grâce à l’IA, en la rendant plus intelligente et personnalisée pour les gens dans tous les aspects de leur vie, qu’ils soient à la maison, en déplacement, au bureau, en train de s’amuser ou de s’entraîner. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet www.huawei.com ou suivez nous sur :

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

À propos de OPPO

OPPO est marque mondiale leader d’appareils intelligents. Depuis le lancement de son premier téléphone mobile – « Smiley Face » – en 2008, OPPO poursuit inlassablement sa quête de la synergie parfaite entre satisfaction esthétique et technologie innovante. À ce jour, OPPO propose une large gamme d’appareils intelligents, avec comme fer de lance les séries Find X et Reno. Au-delà des appareils, OPPO propose également à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services Internet tels que OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 60 pays et régions, avec plus de 40 000 employés qui s’efforcent de créer une vie meilleure pour les clients du monde entier.