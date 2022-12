COOPÉRATION PROMOTION TOURISTIQUE DE BOENY – Des actions de promotion du tourisme en vue aux États-Unis

La période de la haute saison touristique approche. La région Boeny et les opérateurs touristiques se préparent depuis plusieurs mois à l’arrivée de visiteurs à Mahajanga. Les responsables sont en train de déployer différentes actions de promotion et développement du secteur tourisme. C’est dans cette optique que s’est tenue, la semaine dernière, une rencontre entre les opérateurs touristiques de l’Office régional du tourisme de Boeny (ORTB), dirigé par le président du Conseil d’administration, Éric Razafimaitra, et la responsable politique, économique et commerciale de l’ambassade des États-Unis à Madagascar et aux Comores, Keri Ernst. La réunion s’est déroulée dans les nouveaux locaux de l’American Corner de Mahajanga (ACM), en face de l’immeuble des Postes à Mahajanga-be. Les échanges ont tourné autour du climat et des opportunités d’affaires dans la région en rapport au secteur tourisme, après la pandémie Covid-19. Les facteurs de blocage actuels du développement du tourisme dans la région Boeny ont été énumérés et développés par Éric Razafimaitra, durant son intervention. « La desserte aérienne reste encore insuffisante tant au niveau des vols domestiques que des extérieurs.

L’exploitation des routes nationales reste quasi impossible à cause de leur mauvais état. Plusieurs points noirs sont, par exemple, à déplorer sur RN 4. La déforestation massive due aux différents types de feux de brousse criminels ou culturels n’est pas à oculter. De plus, l’insuffisance des infrastructures d’hébergement et d’accueil durant la haute saison nuit au développement du tourisme, ainsi que le manque de formation professionnel des acteurs concernés », cite de président du CA de l’ORTB. La diplomate américaine a alors fait part de sa volonté de faciliter les actions de promotion pour développer le secteur dans la région Boeny. « Des actions de promotion telles que des évènements comme les foires ou un salon du tourisme aux USA pourront être envisagées. À ma prochaine visite, des investisseurs américains seront attendus afin de chercher des opportunités d’affaires dans la région Boeny et d’imaginer comment faciliter la desserte arienne depuis les USA jusqu’à Mahajanga », promet Keri Ernst.