CONCOURS D’ÉLOQUENCE – Les lauréats partiront à la Réunion

Les trois vainqueurs de la première audition du concours d’éloquence à Madagascar représenteront le pays à la Réunion. Place au débat. Les lycéens et lycéennes de première sont conviés à prendre parole sous le thème de la démocratie, lors de la deuxième édition du concours d’éloquence en 2023.La date de la phase éliminatoire est prévue pour le 11 février 2023 à l’Alliance française d’Antananarivo. Les candidats de classe de première défendront leurs idées ainsi que leurs arguments devant des jurys professionnels et engagés. »Leurs prestations, ainsi que leurs arguments, figurent parmi les notations du Jury » affirme Hadrianna Rajerinera, responsable en communication à l’Alliance française d’Antananarivo. Selon l’équipe organisatrice du concours d’éloquence, la mise en pratique de l’exercice de la parole en public, en montrant les capacités des jeunes à s’exprimer, convaincre et émouvoir leur auditoire sur la thématique de l’engagement, est le premier objectif du concours. « 3 types de sujets sont proposés. Les candidats ont le choix entre 16 sujets différents sous le thème de la démocratie » affirme t-elle. Les inscriptions sont gratuites et ne se clôtureront que le 31 janvier 2023. Les trois lauréats de la phase éliminatoire bénéficieront d’un stage à la Réunion et auront l’opportunité de représenter la grande île au concours d’éloquence de l’océan Indien. Une somme de 1000 euros sera attribuée au champion de la grande finale du concours d’éloquence de l’océan Indien.