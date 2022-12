BASKETBALL – Ligue en fête – Double victoire d’Analamanga face au Bongolava

Bouquet final. La ligue d’Analamanga de basketball organise tous les ans l’évènement «Ligue en fête» pour clôturer en beauté la saison. Le siège et site de compétition de la ligue à l’université d’Ankatso a été, ce weekend, envahi par de nombreux joueurs, toutes catégories confondues, des coachs et encadreurs ainsi que les parents de joueurs. Cette version 2022 s’est distinguée par la tenue d’un tournoi inter-ligues, inter-lycées et interentreprises. La sélection de la ligue hôte a réalisé un doublé en arrachant les trophées de l’Inter-ligues. La formation U16 garçons d’Analamanga a pulvérisé en finale celle du Bongolava sur le score de 71 à 38, et la sélection hôte U12G a, de son côté, défait l’équipe de Tsiroanomandidy par 34 à 21. La victoire est revenue à la société JB au tournoi interentreprises tandis que le Lycée moderne d’Ampefiloha s’est offert le trophée de l’inter-lycées. L’AS Saint-Michel se démarque avec un joli doublé au tournoi de basket 3 contre 3 dans les catégories U14 et U10 garçons. Un des clubs phares du pays, MB2ALL s’offre pour sa part la coupe chez les U12 filles. « Nous sommes satisfaits de la performance des clubs d’Analamanga aux championnats nationaux. Nous allons poursuivre la fête en se réunissant lors d’un déjeuner dansant ce dimanche, pour la cérémonie de remise des trophées… Quant aux innovations pour la prochaine saison, nous allons désormais intégrer dans notre calendrier les compétitions de 3 contre 3, ainsi que les inter-lycées et interentreprises», annonce, en guise de conclusion, Hery Andriatsima, président de la ligue d’Analamanga.