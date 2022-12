ANDOHAN’ILAKAKA – Deux morts dans un accident de taxi-brousse

Lancé à toute vitesse, un taxi-brousse faisant route sur Toliara a fait une sortie de route. Une femme enceinte et un sexagénaire ont été tués sur le coup.

Accident dramatique sur la route nationale numéro 7. Dans la nuit de mardi à mercredi, un taxi-brousse a fait une sortie de route à l’entrée d’Andohan’ Ilakaka. Deux passagers ont trouvé la mort. Parmi les personnes décédées figurent une femme enceinte ainsi qu’un homme âgé d’une soixantaine d’années. Ces deux victimes ont été tuées sur le coup. Par ailleurs, six blessés sont dénombrés. Ils ont été admis au centre de santé de base (CSB II) d’Andohan’Ilakaka où ont été prodigués les premiers soins. Ceux dont l’état a été jugé préoccupant ont été pour leur part évacués dans des hôpitaux dotés de services spécialisés.

Cet accident s’est produit aux alentours de 22 heures. Le véhicule de transport en commun, lancé à toute vitesse, s’est précipité sur une construction sur le côté de la route avant de faire une embardée. Les dégâts sont très importants sur le véhicule de transport en commun. Le flanc gauche du minibus est sérieusement endommagé et le pare-brise a volé en éclats.

Superstition

Une quinzaine d’occupants du taxi-brousse accidenté ont eu pour leur part plus de peur que de mal. Parmi eux certains sont indemnes, d’autres n’ont été que légèrement blessés.

Le taxi-brousse qui s’est renversé est un Mercedes Sprinter phase 1. Il avait quitté Tana dans la journée et faisait route sur Toliara lorsque l’accident s’est produit, après un trajet de plus de 600 kilomètres. L’origine exacte de l’accident n’est pas encore déterminée. Aucune défaillance technique n’est signalée. Du coup, la thèse d’une fatigue au volant est évoquée.

Le chauffeur avance pour sa part une croyance relevant d’une superstition. Il fonde ses arguments sur le fait que la femme enceinte qui a succombé lors de l’accident transportait du jaque, un fruit indiqué comme étant porte-malheur pour les voyageurs et automobilistes qui font de longs trajets.

Les dépouilles ont été récupérées et acheminées hier par les familles des défunts. De son côté, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet accident de la circulation qui a coûté la vie à deux personnes.