AMBAVAHADITOKANA – Un couple gérant de cash point attaqué

Trois coups de feu ont plongé les habitants d’Ambavahaditokana dans la terreur, mardi soir. Deux bandits masqués et armés ont agressé les gérants d’un cash point.

Un vent de panique a soufflé, mardi, aux alentours de 19 heures, à Ambavahaditokana. Trois coups de feu ont retenti ce soir-là. D’après divers témoignages, un homme et une femme ont été victimes d’un vol à main armée. Ils gèrent un cash point près de la pharmacie, à Tsararay.

Le couple venait de fermer leur kiosque et allait regagner à pied leur domicile quand le coup de théâtre est survenu. Deux braqueurs munis d’arme à feu attendaient leur passage dans un coin obscur, près du cimetière. Le duo scélérat aurait crié « Police ! » pour stopper leurs cibles. Celles-ci ont vraiment cru qu’il s’agissait de membres des forces de l’ordre. Elles ont été prises de panique lorsque les quidams armés ont tiré trois fois pour les empêcher de bouger. Elles se sont laissées dépouiller de leur sac contenant six téléphones et la recette de la journée. Le montant exact dérobé reste indéterminé. Les victimes n’ont pas réussi à identifier leurs voleurs car ils ont chacun porté une casquette et un masque bucco-nasal.

Plainte

En possession du butin, les truands ont pris la fuite à pied après leur forfait. Leurs tirs de sommation n’ont blessé personne. Les gendarmes ont été alertés tardivement, trente minutes après l’acte. Ils ont mené la poursuite avec des éléments de la police nationale toute la nuit. Le ratissage n’a rien donné.

Le couple a déjà déposé une plainte contre X. Une collecte de renseignements bat son plein pour identifier et pourchasser les auteurs du crime. Les actes de banditisme ont repris de plus belle ces derniers mois, dans la ville et ses périphéries, même si la police, la gendarmerie et l’armée essaient d’intensifier la sécurisation en cette période de fêtes. Ce qui fend surtout le cœur, c’est que ces crimes ont souvent été aggravés de meurtre.

Des feux d’artifices effrayants

Trois heures après l’acte criminel à Tsarara-Ambavahaditokana, soit vers 22 heures, une série d’explosions ont de nouveau effrayé les habitants. On a pu vérifier qu’une famille en fête a lancé des feux d’artifices à Ambohijanamasoandro. De toute évidence, il est difficile de discerner l’explosion de tirs d’armes automatiques.