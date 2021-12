Santé oculaire – Les habitants des zones reculées pris en charge

L’ophtalmologie arrive dans les zones reculées du pays. Plusieurs centaines de personnes ont bénéficié de soins ophtalmologiques.

Une aubaine pour les personnes souffrant d’une maladie oculaire, dans les zones enclavées. Oubliées par la discipline ophtalmologique, pendant de nombreuses années, beaucoup ont perdu la vue des suites de la cataracte et d’autres maladies non traitées, dans la région d’Androy. Ces personnes ont pu, enfin, bénéficier de soins oculaires. Le Lions Club Région 1- Zone Sud a réalisé une mission humanitaire, axée sur la santé oculaire, dans la région d’Androy, le 23 novembre au 2 décembre.

En collaboration avec le Lions Sight First Madagascar et la Fondation TES, une équipe médicale et un plateau technique ont été mobilisés dans le Sud. Des Lions de Fianarantsoa, de Toliara, d’Ambovombe se sont portés volontaires à ce projet mené par Marie Dominique Leung, coordonnateur du Lions Sight First zone Sud. Ils se sont lancés comme défi de lutter contre la cécité chez les habitants des zones les plus reculées.

Sur les sept cent vingt cinq personnes qui sont passées en consultation, dans les villes d’Ambovombe et de Tsihombe, soixante-huit ont pu être opérées.

Soins oculaires

« Les unes ont retrouvé la vue, d’autres ont une meilleure vision. », affirme une source au sein du Lions Club Région 1 – Zone Sud. Les soins n’ont pas été limités aux interventions chirurgicales. Deux cent soixante cinq personnes ont bénéficié de lunettes de vue. Et cent vingt lunettes de soleil ont été distribuées. Deux cent cinquante autres patients ont bénéficié de médicaments et de collyres.

L’équipe médicale termine sa mission, avec des personnes non encore opérées et non prises en charge. Les besoins en soin oculaire sont nombreux dans cette région d’Androy. La maladie oculaire gagne du terrain dans le sud, avec la chasse-sable qui y sévit, mais aussi, à cause des diabètes non traités. Le Tsiomena provoque chez la population, de l’allergie. Plusieurs cas d’allergie ont été détectés durant cette mission. L’organisateur souhaite y revenir et aller dans les zones les plus enclavées, pour offrir à la population, des soins oculaires.