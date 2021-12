Région Diana – Des nouvelles normes pour une résistance aux aléas naturels

À l’instar de toute nouvelle construction d’infrastructure, celle concernant les routes comporte aussi des normes à respecter. Ce à quoi les acteurs concernés dans la région Diana ont été sensibilisés pendant trois jours à Antsiranana.

DES ingéni­eurs, des techniciens des directions régionales concernées, des gérants d’entreprises de construction, des responsables d’écoles du génie civil et des enseignants se sont donné rendez-vous dans la grande salle située au 6e étage de l’Hôtel de la Poste pour suivre une formation de trois jours intitulée « Formation des formateurs concernant la Norme Nationale sur les Infrastructures Routières Résistantes aux Inondations et aux Phénomènes Géolo­giques à Madagascar (NIRIPG).

Selon les explications du Général de Brigade Aérienne Mamy Razakanaivo, Secrétaire exécutif de la Cellule de Prévention et d’Appui à la Gestion des Urgences auprès de la primature, cette formation conclut cette année la première série de formations réalisées respectivement à Antananarivo à Fianarantsoa et Sofia, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PACT ou Projet d’Appui à la Conne­ctivité des Transporteurs qui collabore avec son département.

« Cette formation vise à vulgariser les normes existantes et à sensibiliser les différents acteurs concernés par rapport à leur application. La finalité est de garantir au mieux la durabilité des infrastructures, en préservant autant que faire se peut la durée de vie de celles-ci et leurs services. Les NIRIPG permettent aussi d’optimiser les dépenses liées aux constructions» a-t-il affirmé.

Vulgarisation

Car la vulgarisation de la NIRIPG sur les intervenants dans le secteur routier est une bonne approche, mais une sensibilisation au niveau des décideurs, de politiciens est aussi nécessaire que primordiale. C’est pourquoi les autorités régionales conduites par les Préfet et Gouverneur ont assisté à la cérémonie d’ouverture de cette rencontre.

En ce qui concerne le processus de vulgarisation de cette norme, l’organisation a ciblé les techniciens œuvrant directement dans le domaine des infrastructures routières Par la suite, ces derniers ainsi formés dispenseront, à leur tour, des formations à l’endroit des principaux usagers.

Faut-il savoir qu’en raison d’un climat de plus en plus variable et changeant et de sa position géographique, Madagascar fait face à un risque climatique important et souffre presque chaque année d’évènements extrêmes de plus en plus fréquents et intenses causant des dégâts considérables sur la population, les infrastructures et le développement économique du pays. Les infrastructures de transport mal-conçues et mal-entretenues sont particulièrement vulnérables et facilement emportées, entraînant d’importants coûts de reconstruction et de perturbations économiques et sociales. D’où l’importance de la prise en compte de la dimension « résilience climatique » dans la construction des infrastructures routières.

Certes, la prise en compte de la NIRPG dans la cons­truction des infrastructures entraîne des surcoûts, mais sur une vision à long terme, ce surcoût est soutenable par rapport aux risques de reconstruction totale ou partielle d’un ouvrage après passage d’une inondation.

À noter que le non-respect des termes de la NIRIPG entraîne vraiment des sanctions judiciaires, de l’engagement de la responsabilité civile ou disciplinaire de l’intervenant.