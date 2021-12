Environnement Mahajanga II – Cinquante hectares de forets brûlés à Miadana

Les recherches des incendiaires des forêts dans le district de Mahajanga 2 ont permis de procéder à l’arrestation d’un individu de 47 ans. L’homme a mis le feu dans son champ pour nettoyer les broussailles et préparer la plantation de maïs, comme d’habitude, dans le fokontany de Miadana, commune rurale de Betsako et district de Mahajanga 2, le 11 décembre dernier.

Mais malheureusement, sa négligence a tourné au drame car les feux s’étaient alors répandus en raison de rafales de vent. Plus d’une cinquantaine d’hectares de superficie ont alors brûlé.

Les végétaux incendiés étaient des raphias, qui sont réputés pour conserver de l’eau, du vondro ou sorte de bambou utilisé pour le tissage des paniers et tant d’autres articles. De plus, l’endroit fait partie d’une zone sensible et interdite car il est entouré par une rivière. « Nous avons commencé à éteindre les feux à 9h jusqu’à 15h de l’après-midi ce jour-là », a expliqué le Chef de Cantonnement de l’Environnement et de Forêt du district de Mahajanga II.

« La culture sur brûlis et l’utilisation du charbon de bois sont les raisons principales de cette dévastation forestière à Mahajanga », a déclaré le Directeur interrégional de l’Environnement et du développement durable Boeny, Ihando Andrianjafy.

Par ailleurs, l’incendiaire au Grand Pavois, près du cirque rouge le 8 décembre dernier s’est enfui vers Marovoay. Les poursuites sont en cours.