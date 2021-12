Échanges commerciaux – Deux projets soutenus pour une meilleure attractivité

La certification « e-phyto» et le dispositif douanier de « décisions anticipées » font l’objet d’appui particulier. Ces deux projets, soutenus par l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, reflètent l’engagement du gouvernement à stimuler la croissance des entreprises, à travers la réduction des coûts et des délais. Le projet « e-phyto » est mis en œuvre par la direction de la Protection des végétaux (DPV), auprès du ministère de l’Agriculture et de l’élevage (Minae).

Il s’agit de numériser les certificats phytosanitaires requis pour le commerce international des végétaux et des produits végétaux. Un comité de pilotage a été mis sur pied pour passer en revue, débattre et valider le travail effectué conjointement par les équipes de DPV et des consultants de l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. Le cadre règlementaire, les processus et l’organisation, l’équipement bureautique sont entre autres les axes du travail à réaliser. Les inspecteurs de la DPV et des entreprises exportatrices seront formés et le projet est prévu prendre fin en avril 2022.

Droit

Le deuxième projet consiste à mettre en place un dispositif de « décision anticipée » au niveau de la direction générale des Douanes. Il concerne la classification tarifaire et l’origine douanière qui donnera aux entreprises un droit de bénéficier d’une décision administrative sur l’application de la législation douanière. Ceci, avant l’importation ou l’exportation.

« Le cadre procédural, l’organisation à mettre en place, les chantiers en matière de digitalisation des processus, la stratégie de communication à l’endroit des douaniers et les différentes parties prenantes sont longuement débattus dans les travaux conjoints» explique un communiqué de l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. Cette entité est financée par le gouvernement des Etats-Unis, du Canada, d’Allemagne, d’Australie et du Danemark. C’est un partenariat public privé dédié à la facilitation du commerce international. Elle est dirigée par la chambre de commerce internationale, le Forum économique mondial, le Centre pour l’entreprise privée internationale en coopération avec la GIZ. Les deux projets sont mis en œuvre par le Comité national de facilitation des échanges de Madagascar, qui comprend les membres des secteurs public et privé.