Antsiranana – Nouveaux dirigeants au sein de l’office de tourisme

Après une longue discorde en son sein, l’Office du Tourisme de Diego-Suarez (ORTDS) vient d’élire les membres du conseil d’administration, à la fin de la semaine dernière dans la grande salle de l’Hôtel de la Poste.

ILS sont au nombre de neuf, des représentants des guides, des hôtels et des entreprises de voyage et de prestation. Les votes se sont faits séparément au sein de chaque entité , à l’exception de l’association des guides et de restaurants qui sont des membres d’office. Au total six représentants ont été élus.

Puis, la nouvelle équipe a également élu le nouveau président en la personne de Francis Befourouack , collaborateur-manager de Moramora Hôtel, ancien directeur régional du tourisme à la retraite . Ce dernier succède à l’ancien président Boris Tafara devenu vice-président. Les votes se sont déroulées dans le calme, dans la fraternité et la transparence malgré la contestation d’une minorité des membres au début des élections. Le quorum a été atteint car 75% des membres étaient présents.

Lors de sa brève intervention , le nouveau président a tenu à souligner que le tourisme est sans doute le pilier du développement et le fer de lance économique de la région Diana . La reprise est actuellement prometteuse après le désastre causé par la pandémie de covid-19 qui a paralysé le secteur . Et pour ce faire, il faudra déployer des efforts pour améliorer l’attractivité de la destination tout en évitant toutes les querelles internes . La concrétisation du Programme général de l’État n’est pas en reste.

Moteur essentiel

« Il est vrai que les travaux de construction des infrastructures routières réclamées par les opérateurs touristiques avancent , mais il ne faut pas laisser endommager les structures et infrastructures déjà existantes, pour ne parler que des fameux Tsingy Rouge » a lancé le président. Il a aussi ajouté que cette fois, les opérateurs étrangers seront encouragés à adhérer à l’office car les objectifs sont les mêmes.

Touchant un mot à propos du projet « Mandrisika » en suspens , Francis Befourouack a prôné la transparence pour que tous les projets viennent en aide aux opérateurs de tous les secteurs à faire face aux effets catastrophiques du covid-19.

Car cette assemblée générale de l’office du tourisme d’Antsiranana a vu la présence de Claude Emile Sylvain , directeur des affaires financières du gouvernorat de la région Diana , repré sentant du Gouverneur, qui n’a pas hésité à évoquer le rôle attendu de l’Office du tourisme en tant que vitrine de la ville et de la région.

« Le tourisme est l’un des rares secteurs touchant un éventail complet d’activités économiques et sociales. En outre, dans le monde en développement, c’est un moteur essentiel de l’économie et de la création d’emplois. Donc il faudra donner de la visibilité pour atteindre les objectifs par le biais de l’office du tourisme » a-t-il déclaré .