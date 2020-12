Transport aérien – Des vols spéciaux jusqu’au mois de janvier

Des vols de rapatriement sont organisés par le gouvernement en cette période de fêtes de fin d’année. Des conditions sont annoncées par l’Aviation Civile de Madagascar.

Réouverture partielle des frontières pour « motifs impérieux ». Des voyages de rapatriement, de rapprochement familial et d’obligations professionnelles sont autorisés par le gouvernement à s’opérer depuis le 12 décembre jusqu’au 16 janvier 2021. Des vols au départ d’Antananarivo pour Paris continuent pour les 16 et 21 décembre et les 5 et 12 janvier 2021. Selon le site d’Air Madagascar, ces vols au départ d’Antananarivo présentent quelques contraintes dans la mesure où ce sont des vols via Genève et de là, les passagers doivent prendre le train pour Paris.

Toutefois, il est indiqué que ce trajet en train est déjà compris dans le prix du billet. La compagnie aérienne malgache prévoit d’assurer encore des vols depuis Paris pour Antananarivo, les 19 et 22 décembre et les 9 et 16 janvier 2021. La présentation d’un test PCR négatif effectué 72h avant le vol est requise, de même qu’un autre test supplémentaire à l’arrivée à Madagascar. Les passagers sont en outre tenus en confinement dans des établissements hôteliers de leur choix, jusqu’à l’obtention des résultats des tests PCR. Ils sont invités eux-mêmes à faire la réservation et effectuer le transfert de l’aéroport Ivato.

Formalités

La compagnie Air France est également prévue opérer des vols spéciaux. L’Aviation civile de Madagascar (ACM) pose des règles concernant l’entrée sur le territoire. Les ressortissants Malgaches détenant un passeport valide ou les étrangers détenant une carte de résident valide doivent contacter directement les compagnies aériennes opérant sur Madagascar. Ils ont le choix de rejoindre la Grande île avec les compagnies aériennes malgache et française, ou sur celles qui desservent Nosy be par vols commerciaux tels que Air Austral, Ewa Air et Ethiopian Airlines. Les étrangers sans carte de résident désirant se rendre à Madagascar ne sont autorisés que pour le Tourisme à Nosy be. Sous condition que ces touristes ne proviennent pas des 16 pays listés par l’ACM le 6 novembre dernier, comme non autorisés à embarquer des passagers vers la Grande île. Ces touristes étrangers ne peuvent pas non plus sortir de l’île aux parfums.

En revanche, les Malgaches et les résidents sont autorisés à passer par Nosy be et rejoindre la grande terre. L’entrée du personnel diplomatique et assimilés, les missionnaires, les représentants d’ONG, nécessite une autorisation du ministère des Affaires étrangères. Les investisseurs et travailleurs étrangers, titulaires d’une autorisation dûment délivrée par le ministère de la Fonction publique et des lois sociales sont obligés de demander une autorisation auprès du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat. « Les demandes d’autorisations concernant le regroupement familial sont à adresser au ministère des Affaires étrangères en fonction de la catégorie de l’ayant-droit principal » souligne le communiqué de l’ACM. Les sorties du territoire par voie aérienne ne nécessitent pas de formalités particulières.