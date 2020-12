Sort d’anciens ministres – Les députés tergiversent

Un troisième report du vote de la résolution de mise en accusation est approuvé par les députés. Ces derniers ont encore droit à une dernière séance plénière.

Des députés solidaires ont uni leur voix pour examiner une affaire aussi délicate. Les élus de la majorité et ceux de l’opposition haussent le ton pour étudier attentivement le dossier d’un ancien ministre traité déjà plusieurs semaines au sein de la commission spéciale de mise en accusation à l’Assemblée nationale. L’appartenance politique n’a joué aucun rôle sur la conscience des élus, hier. La couleur des partis n’a pas produit ses effets face à un ancien ministre du précédent pouvoir qui attend son sort après le vote de la résolution de mise en accusation. Après plusieurs heures de travaux de commission à huis clos, depuis la matinée jusqu’à l’après-midi, et des échanges sur le renvoi ou non de l’accusé devant la Haute Cour de Justice, les députés ont décidé de reporter l’adoption à la prochaine séance.

Julien Reboza, ancien Vice-premier ministre chargé de l’Aménagement du territoire est cité dans le dossier présenté par le rapporteur de la commission spéciale, le député de Vondrozo, Djohary Lee Andrianambi­nina. L’ancien responsable est impliqué dans la cession de la propriété Sainte Antoine IV sur laquelle est bâtie la Villa Elisabeth. Une affaire qui remonte à 2014 et mise à nue vers 2017 après la suspicion de cas de corruption. Julien Reboza, lors de son audition par la commission spéciale, a infirmé les griefs retenus contre lui en argumentant qu’il n’a pas volontairement signé le dossier sur la vente de la propriété. Des transactions auraient déjà été conclues par une autre société immobilière.

Fin de poursuite

L’affaire Villa Elisabeth depuis les investigations menées par le Bureau indépendant anti-corruption n’a cessé de défrayer la chronique. Après une période de silence sur l’examen des dossiers, le nom de Julien Reboza est remis sur le tapis. L’Assemblée nationale constitue un noyau en termes de traitements des affaires des hautes personnalités au sein de la Haute Cour de Justice.

Toutefois, les députés se soucient de l’avenir de la société politique. Fidèle Razara Pierre de l’opposition a soulevé que « la vengeance politique » ne devait pas gangrener le palais de la démocratie. La même vision est partagée par les élus de la majorité en défendant « Madagascar ne devrait pas se contenter de copier une structure étrangère dans la poursuite ou la condamnation d’anciens dirigeants. Nous ne sommes pas en mesure de supporter les conséquences. Les innocents d’hier pourraient également être verrouillés dans des cas imprévus demain », soutiennent-ils.

La conclusion de la commission spéciale bouclée depuis les travaux de commission propose la fin de la poursuite de Julien Reboza devant la Justice. La proposition devrait être adoptée par la majorité absolue de la Chambre basse, soit soixante quinze députés plus un. Le quota n’est pas atteint dans ce cas puisqu’il n’y a que cinquante huit élus qui ont été présents à la séance plénière.