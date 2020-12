Société KRAOMA – Une promesse de trois mois de salaire

Une demande de faveur directe auprès du président de la République, Andry Rajoelina. Des représentants des salariés de la société Kraomita Malagasy ont rencontré des personnalités en haut lieu aux fins de reconsidération du cas de la société d’exploitation de chromite.

« Nous avons fait passer le message au président de la République, par l’intermédiaire de ses proches collaborateurs » se satisfait un cadre de la société. Le plan de redressement concocté par des cadres et des ex-cadres a été de nouveau présenté en haut lieu. Un plan qui explique en résumé qu’il est possible de redémarrer la société avec les moyens du bord et avec l’aide de quelques partenaires financiers, en passant par le règlement au fond du contrat russe qui reste jusqu’ici en queue de poisson. A l’arrêt depuis juillet 2019, la société Kraoma ne semble pas sortir de l’impasse et aux yeux des salariés, les solutions proposées depuis ne s’attaquent pas au mal réel de la société.

« Les autorités semblent tergiverser sur le cas de Kraoma » disent-ils. Des représentants de la société ont rencontré cinq fois le ministre chargé des Mines mais, d’après eux, aucune suite n’est donnée par rapport à ce qui a été discuté. Depuis la fin de la semaine dernière, « on » leur fait miroiter le paiement de trois mois de salaire sur un total de douze mois impayés. A suivre.