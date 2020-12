Professorat – L’éméritat pour les « méritants »

Une proposition de loi portant sur les statuts des Enseignants-chercheurs et Chercheurs-enseignants a été adoptée à l’Assemblée nationale.

Devenir un professeur émérite ne sera plus automatique. Un professeur titulaire devra répondre à certains critères pour obtenir ce titre. Des conditions qui sont « plus contraignantes », selon un professeur titulaire. L’obtention de ce titre sera conditionnée par les activités du futur récipiendaire, en premier temps, et par son passage à une enquête de moralité, en second lieu. « L’éméritat est réservé aux professeurs titulaires ayant effectué la plupart des activités suivantes : encadrement d’au moins quatre thèses de doctorat soutenues ou titre équivalent; garant scientifique de travaux d’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) présentés; publication de quinze articles dans des revues ou journaux de notoriété internationale depuis l’intégration dans le corps des Enseignants Chercheurs ou Chercheurs Enseignants; conception, gestion et réalisation de projets scientifiques, ou action scientifique et/ou culturelle exceptionnelle; appartenance à des comités scientifiques internationaux ».

C’est inscrit dans la proposition de lois portant sur les statuts des Enseignants chercheurs et Chercheurs enseignants de l’Enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, adoptée par les parlementaires de la Chambre basse, le 9 décembre.

Question d’âge

Leur nomination vient après avis du Collège des pairs de l’Université ou du Centre de recherche public de leur appartenance ou à défaut celui de leurs pairs dans une autre Université ou Centre de recherche public. Si cette proposition de loi était adoptée par les sénateurs, et promulguée, ceux qui obtiendront cette très haute distinction, bénéficieront des droits, des avantages et du statut d’un professeur émérite à vie. Dans le texte actuel, ces avantages ne sont accordés que jusqu’à l’âge de 75 ans. Le professeur émérite continuera à bénéficier des droits et avantages d’un professeur titulaire ou directeur de recherche.

Cette proposition de loi a, par contre, allégé l’obtention du titre de Professeurs titulaires ou Directeurs de recherche. Un professeur ou un directeur de recherche associé ayant au moins trois années d’ancienneté, « contre cinq années dans le texte en vigueur », et inscrit sur une liste d’aptitude peut devenir un professeur titulaire.

Ce texte proposé par le professeur Marie Monique Rasoazananera, députée élue à Ambositra et ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indique, en outre, que nul ne peut être nommé assistant d’enseignement supérieur ou Assistant de recherches, s’il n’est titulaire, au moins, d’un diplôme de master de recherche ou indifférencié ou de titres équivalents et inscrit en troisième année en thèse de Doctorat.

Les Enseignants-chercheurs et Chercheurs- enseignants peuvent assurer des activités pédagogiques et scientifiques jusqu’à l’âge de 70 ans, avec leur consentement ou sur demande et après avis favorable du Collège des enseignants-chercheurs ou chercheurs-enseignants du département intéressé et du chef des établissements ou directeur de l’Institut de formation ou du Centre de recherche. Tout cela, sous réserve d’une visite médicale systématique tous les ans. La prolongation des activités doit faire l’objet d’une demande au début du maintien.